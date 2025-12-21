Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Контракт Мбаппе с Nike истекает летом 2026-го, два бренда интересуются форвардом — RMC

Контракт Мбаппе с Nike истекает летом 2026-го, два бренда интересуются форвардом — RMC
Комментарии

Контракт форварда мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе с производителем экипировки Nike истекает летом 2026 года. Об этом сообщает издание RMC Sport. По данным источника, американская компания собирается продлить соглашение и занимается поисками необходимых средств.

В подписании договора о сотрудничестве с Мбаппе также заинтересованы два бренда спортивной одежды Adidas и Under Armour. Немецкая компания также является техническим спонсором мадридского «Реала», чем и обосновывается её интерес к футболисту «сливочных».

Сообщается, что Nike параллельно переговорам о продлении контракта с Мбаппе проявляет интерес к вингеру «ПСЖ» Дезире Дуэ. По данным СМИ, француз до сих пор не имеет контракта с экипировщиком и дистанцируется от коммерческой активности.

Материалы по теме
Драма Мбаппе с рекордом по голам за год! Догнал Роналду, а обойти не дали судьи
Драма Мбаппе с рекордом по голам за год! Догнал Роналду, а обойти не дали судьи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android