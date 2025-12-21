Контракт Мбаппе с Nike истекает летом 2026-го, два бренда интересуются форвардом — RMC

Контракт форварда мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе с производителем экипировки Nike истекает летом 2026 года. Об этом сообщает издание RMC Sport. По данным источника, американская компания собирается продлить соглашение и занимается поисками необходимых средств.

В подписании договора о сотрудничестве с Мбаппе также заинтересованы два бренда спортивной одежды Adidas и Under Armour. Немецкая компания также является техническим спонсором мадридского «Реала», чем и обосновывается её интерес к футболисту «сливочных».

Сообщается, что Nike параллельно переговорам о продлении контракта с Мбаппе проявляет интерес к вингеру «ПСЖ» Дезире Дуэ. По данным СМИ, француз до сих пор не имеет контракта с экипировщиком и дистанцируется от коммерческой активности.