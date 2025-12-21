«Црвена Звезда» объявила об уходе Милоевича. СМИ сообщали, что его сменит Деян Станкович

«Црвена Звезда» на своей странице в социальной сети X объявила об уходе из клуба Владана Милоевича, возглавлявшего команду с декабря 2023 года.

«Босс, спасибо вам за всё. Мы желаем вам удачи в дальнейшей карьере. «Црвена Звезда» – ваша семья навсегда!» — написано в сообщении красно-белых.

Ранее СМИ сообщали, что бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович согласовал все условия контракта с «Црвеной Звездой». Ожидается, что сербский клуб официально объявит о назначении специалиста в понедельник, 22 декабря.

Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год. За этот период под его руководством красно-белые трижды стали чемпионами Сербии и два раза выиграли Кубок страны.

