Экс-арбитр Игорь Егоров — о сыне: Егор сейчас дома, всё нормально, готовится к сезону

Экс-арбитр Игорь Егоров поделился подробностями допроса своего сына Егора, работающего на матчах РПЛ. В различных СМИ ранее появилась информация о возможном задержании футбольного арбитра Егора Егорова в связи с делом «Торпедо».

— Как сейчас обстоит ситуация?

— Обстоит как обстоит. Он дома, всё нормально, готовится к сезону.

— История о том, что Егора реально задержали — это чушь?

— Его опросили и отпустили. А то что его задержали, когда он пытался вылететь за границу, что он убегал, как кто-то писал, — это большая-большая глупость, нелепость. Он прилетел рейсом Нижний Новгород-Москва. И в Москве к нему подошли, предъявили документы, дальше он поехал с людьми в МВД, в Следственный комитет. Там три часа побыл и отправился домой. Поэтому все эти новости, что он куда-то бежал, чего-то хотел, инсайдер такой, другой… Надо написать то, что есть, хоть что-то правдивое. А то из человека сделали преступника, который уже вывозил отсюда миллиарды, награбленные непонятно где, непонятно как. Хочется правдивости, а не фантазий на общие темы, — приводит слова Игоря Егорова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев признал вину по делу о попытке подкупа судей. Согласно версии следствия, с марта по май нынешнего года Соболев и директор московской команды Валерий Скородумов предлагали главному судье футбольных матчей с участием «Торпедо» деньги в размере 1 млн рублей за обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока.

Решением КДК РФС Соболев отстранён от деятельности, связанной с футболом, на пять лет, Скородумов — на 10 лет.