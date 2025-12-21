Гришин: ЦСКА лучше взять Даку из «Рубина», чем Гонду

Экс-футболист ЦСКА Александр Гришин призвал армейцев подписать форварда «Рубина» Мирлинда Даку вместо нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Ранее сообщалось, что красно-синие могут обменять аргентинца на своего защитника Игоря Дивеева.

— На ваш взгляд, кого лучше взять ЦСКА — Гонду или Даку?

— Конечно, Даку! Он уже доказал, что делает голы сам для себя. Может взять мяч, протащить и сам забить гол. Три самых сильных нападающих у нас в РПЛ — это Воробьёв, Кордоба и Даку. И отдаст ли его «Рубин» в связи с тем, что там будет смена главного тренера? А кем тогда «Рубину» играть?» — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего форварда девять голов и результативная передача в 17 матчах за казанцев в Мир Российской Премьер-Лиге.