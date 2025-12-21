«Барселона» сможет зарегистрировать нового игрока из-за травмы Кристенсена — MD

В случае необходимости «Барселона» сможет зарегистрировать нового футболиста из-за травмы защитника Андреаса Кристенсена. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Согласно регламенту составления бюджета Ла Лиги клубы, не соответствующие правилам финансового фэйр-плей, могут зарегистрировать нового игрока в связи с травмой или серьёзным заболеванием другого футболиста команды, из-за которых он выбыл на срок, равный или превышающий четыре месяца. Подчёркивается, что Кристенсен пропустит около четырёх месяцев из-за частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена.

Теперь «Барселоне» нужно направить соответствующее заключение в медицинскую комиссию Ла Лиги и дождаться её одобрения.

Напомним, «Барселона» пользовалась этим правилом при регистрации полузащитника Даниэля Ольмо в 2024 году. В тот раз регистрации футболиста также поспособствовала травма Кристенсена.

