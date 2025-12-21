Криштиану Роналду прокомментировал пост Мбаппе после повторения его рекорда в «Реале»

Экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду отреагировал на повторение нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе своего рекорда по голам в клубе за календарный год. В матче 17-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0) француз забил свой 59-й мяч за «Королевский клуб» в 2025 году.

После игры Мбаппе опубликовал пост в социальной сети, выразив уважение португальцу. Криштиану Роналду прокомментировал публикацию, оставив под ней два эмодзи — поднятые вверх руки и огонёк.

Фото: Аккаунт Мбаппе в социальной сети

Криштиану Роналду забил 59 голов за «Реал» в 2013 году. Лидером по числу забитых мячей за один календарный год является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В 2012 году аргентинец отличился 91 раз.