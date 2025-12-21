Криштиану Роналду прокомментировал пост Мбаппе после повторения его рекорда в «Реале»
Поделиться
Экс-форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду отреагировал на повторение нападающим «сливочных» Килианом Мбаппе своего рекорда по голам в клубе за календарный год. В матче 17-го тура Ла Лиги с «Севильей» (2:0) француз забил свой 59-й мяч за «Королевский клуб» в 2025 году.
Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38' 2:0 Мбаппе – 86'
Удаления: нет / Маркан – 68'
После игры Мбаппе опубликовал пост в социальной сети, выразив уважение португальцу. Криштиану Роналду прокомментировал публикацию, оставив под ней два эмодзи — поднятые вверх руки и огонёк.
Фото: Аккаунт Мбаппе в социальной сети
Криштиану Роналду забил 59 голов за «Реал» в 2013 году. Лидером по числу забитых мячей за один календарный год является экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси. В 2012 году аргентинец отличился 91 раз.
Комментарии
- 21 декабря 2025
-
17:23
-
17:03
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:42
-
16:36
-
16:35
-
16:30
-
16:21
-
16:20
-
16:17
-
16:06
-
16:01
-
15:50
-
15:50
-
15:45
-
15:28
-
15:27
-
15:22
-
15:15
-
15:07
-
15:05
-
15:00
-
14:56
-
14:49
-
14:33
-
14:30
-
14:15
-
14:03
-
13:59
-
13:51
-
13:44
-
13:35
-
13:32