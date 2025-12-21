Агент Дениса Макарова: общаемся с клубами, интерес есть. Мы открыты для предложений

Футбольный агент Алексей Бабырь высказался о наличии интереса к полузащитнику «Динамо» Денису Макарову со стороны других клубов.

«Общаемся с другими клубами, интерес есть. Разговоры ведутся, мы открыты для предложений. С «Динамо» же не говорили, от них как раз предложения нет. Сам Денис в отпуске, как говорится, набирается положительных эмоций, проводит время с семьёй. Сейчас главная задача — максимально позитивно провести время с родными, а после Нового года уже посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее 27-летний полузащитник выразил недовольство после первой части сезона, отметив, что покинет клуб, если главному тренеру Ролану Гусеву будет доверено продолжение работы. Специалист не предоставил футболисту игрового времени, что вызвало предположения о личной неприязни.