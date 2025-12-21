Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Среди запрещённого в контракте с «ПСЖ» не нашел квиддич». Сафонов выложил фото с метлой
Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал фото с метлой, пошутив про вымышленную игру квиддич из серии книг про Гарри Поттера. Голкипер продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен).

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Заглянул в контракт. Среди запрещённых экстремальных видов спорта не нашёл пункт про квиддич. Пользуюсь лазейкой», — подписал Сафонов своё фото на метле в телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Матвея Сафонова

В финале с «Фламенго» россиянин совершил четыре сейва подряд во время послематчевой серии пенальти и помог своей команде завоевать шестой трофей за календарный год. Во время отражения одного из ударов Сафонов травмировал руку и выбыл на несколько недель.

