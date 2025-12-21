«Среди запрещённого в контракте с «ПСЖ» не нашел квиддич». Сафонов выложил фото с метлой

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов опубликовал фото с метлой, пошутив про вымышленную игру квиддич из серии книг про Гарри Поттера. Голкипер продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен).

«Заглянул в контракт. Среди запрещённых экстремальных видов спорта не нашёл пункт про квиддич. Пользуюсь лазейкой», — подписал Сафонов своё фото на метле в телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Матвея Сафонова

В финале с «Фламенго» россиянин совершил четыре сейва подряд во время послематчевой серии пенальти и помог своей команде завоевать шестой трофей за календарный год. Во время отражения одного из ударов Сафонов травмировал руку и выбыл на несколько недель.