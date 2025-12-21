«Бавария» может усилить состав нападающим из клуба Бундеслиги — Фальк

«Бавария» проявляет интерес к 23-летнему нападающему «Хоффенхайма» Фиснику Аслани. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, «Хоффенхайм» может выручить порядка € 30 млн с продажи футболиста. Подчёркивается, что Аслани считается талантливым игроком, адаптированным к Бундеслиге.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

