«Бавария» разгромила «Хайденхайм» в матче 15-го тура Бундеслиги

Завершён матч 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играли «Хайденхайм» и «Бавария». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце). В качестве главного арбитра выступил Флориан Бадштюбнер.

Йосип Станишич на 15-й минуте вывел мюнхенцев вперёд, Майкл Олисе на 32-й минуте удвоил преимущество команды. Луис Диас отметился голом на 87-й минуте. Гарри Кейн забил четвёртый мяч «Баварии» на 90+2-й минуте.

После этой игры «Хайденхайм» с 11 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии. «Бавария» с 41 очком возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре «Хайденхайм» 10 января примет «Кёльн», «Бавария» 11 января дома сыграет с «Вольфсбургом».