Главная Футбол Новости

Хайденхайм — Бавария, результат матча 21 декабря 2025, счёт 0:4, 15-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» разгромила «Хайденхайм» в матче 15-го тура Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играли «Хайденхайм» и «Бавария». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце). В качестве главного арбитра выступил Флориан Бадштюбнер.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Станишич – 15'     0:2 Олисе – 32'     0:3 Диас – 86'     0:4 Кейн – 90+2'    

Йосип Станишич на 15-й минуте вывел мюнхенцев вперёд, Майкл Олисе на 32-й минуте удвоил преимущество команды. Луис Диас отметился голом на 87-й минуте. Гарри Кейн забил четвёртый мяч «Баварии» на 90+2-й минуте.

После этой игры «Хайденхайм» с 11 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии. «Бавария» с 41 очком возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре «Хайденхайм» 10 января примет «Кёльн», «Бавария» 11 января дома сыграет с «Вольфсбургом».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
«Бавария» может усилить состав нападающим из клуба Бундеслиги — Фальк
