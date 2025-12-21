«Вильярреал» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 17-го тура Ла Лиги

Сегодня, 21 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и «Барселона». Команды сыграют на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступит Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Вильярреал»: Луис Жуниор, Наварро, Вейга, Бьюкенен, Марин, Кардона, Комесанья, Парехо, Молейро, Перес, Пепе.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Мартин, Бальде, Эрик Гарсия, Ямаль, Рафинья, де Йонг, Фермин Лопес, Ферран Торрес.

После 17 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 15 матчей и располагается на третьей строчке.

В предыдущем туре «Барселона» в домашнем матче переиграла «Осасуну» со счётом 2:0, а матч 16-го тура между «Леванте» и «Вильярреалом» был отменён из-за погодных условий.