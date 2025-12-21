Тренер «МЮ» Аморим ответил, будет ли искать замену игрокам, участвующим в Кубке Африки

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий касательно работы клуба в рамках ближайшего трансферного окна. Защитник Нуссайр Мазрауи, а также нападающие Амад Диалло и Брайан Мбемо на данный момент находятся в расположении своих сборных для выступления на Кубке африканских наций.

«Посмотрим, что будет дальше. Могу сказать точно, что мы будем приглашать только тех футболистов, на которых сможем рассчитывать и в долгосрочной перспективе. Мы не станем пытаться таким образом справляться с текущими проблемами в составе и искать замену трём игрокам, которые сейчас участвуют в КАН», — приводит слова Аморима официальный сайт манкунианцев.