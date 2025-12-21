Эрлинг Холанд открывал счёт в 10 матчах АПЛ в нынешнем сезоне. Это лучший результат лиги

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (3:0). Тем самым норвежский форвард забил первый гол своей команды в 10-м матче АПЛ в нынешнем сезоне. Это с отрывом лучший показатель в чемпионате Англии. Об этом сообщает аккаунт Opta Sport в соцсети X.

Холанд также забивал первый гол «горожан» во встречах «Вулверхэмптоном» (4:0), «Брайтоном» (1:2), «Арсеналом» (1:1), «Брентфордом» (1:0), «Эвертоном» (2:0), «Борнмутом» (3:1), «Ливерпулем» (3:0), «Фулхэмом» (5:4) и «Кристал Пэлас» (3:0).

При этом ни один другой игрок в сезоне-2025/2026 не забивал первый гол более чем в пяти матчах АПЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний Эрлинг Холанд провёл за клуб 17 матчей в английском первенстве, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи.