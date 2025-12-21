Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд открывал счёт в 10 матчах АПЛ в нынешнем сезоне. Это лучший результат лиги

Эрлинг Холанд открывал счёт в 10 матчах АПЛ в нынешнем сезоне. Это лучший результат лиги
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд открыл счёт в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (3:0). Тем самым норвежский форвард забил первый гол своей команды в 10-м матче АПЛ в нынешнем сезоне. Это с отрывом лучший показатель в чемпионате Англии. Об этом сообщает аккаунт Opta Sport в соцсети X.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Холанд – 5'     2:0 Рейндерс – 38'     3:0 Холанд – 69'    

Холанд также забивал первый гол «горожан» во встречах «Вулверхэмптоном» (4:0), «Брайтоном» (1:2), «Арсеналом» (1:1), «Брентфордом» (1:0), «Эвертоном» (2:0), «Борнмутом» (3:1), «Ливерпулем» (3:0), «Фулхэмом» (5:4) и «Кристал Пэлас» (3:0).

При этом ни один другой игрок в сезоне-2025/2026 не забивал первый гол более чем в пяти матчах АПЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний Эрлинг Холанд провёл за клуб 17 матчей в английском первенстве, в которых забил 19 мячей и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Невероятный темп Холанда в АПЛ! Обошёл по голам Роналду и идёт за «вечным» рекордом Ширера
Невероятный темп Холанда в АПЛ! Обошёл по голам Роналду и идёт за «вечным» рекордом Ширера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android