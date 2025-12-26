Скидки
Марокко — Мали: прямая трансляция матча Кубка Африки по футболу среду мужчин 2025 начнется в 23:00

Начало прямой видеотрансляции матча Кубка Африки Марокко — Мали
Комментарии

26 декабря в 23:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 2-го тура группового этапа Кубка Африки — 2025 между сборными Марокко и Мали.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Кубок африканских наций . Группа A. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Марокко
Окончен
1 : 1
Мали
1:0 Диас – 45+5'     1:1 Синайоко – 64'    

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
