Гарри Кейн получил награду «Личность года» 2025 по версии журнала Kicker

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн получил награду «Личность года» по версии журнала Kicker.

Награду получают самые выдающиеся личности немецкого футбола. Премия вручается с 1990 года и ранее называлась «Человек года».

Кейн перешёл в «Баварию» летом 2023 года из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне футболист провёл за мюнхенскую «Баварию» 14 матчей в немецкой Бундеслиге, в которых забил 18 мячей и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов Кейн сыграл шесть матчей и забил пять голов. Также на счету нападающего пять мячей в Кубке Германии и один мяч в Суперкубке страны. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.