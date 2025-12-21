Мадридский «Атлетико» победил «Жирону» в матче Ла Лиги и вышел на третье место в таблице

Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Гусман Мансилья. Победу со счётом 3:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил полузащитник мадридского «Атлетико» Коке на 13-й минуте. На 38-й минуте полузащитник Конор Галлахер удвоил преимущество гостей. В добавленное ко второму тайму время Антуан Гризманн забил третий мяч в ворота «Жироны», установив окончательный счёт в матче.

После 18 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Жирона» заработала 15 очков после 17 матчей и располагается на 18-й строчке.

В следующем туре мадридский «Атлетико» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад» 4 января, а «Жирона» в этот же день встретится с «Мальоркой».