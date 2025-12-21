Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Жирона — Атлетико, результат матча 21 декабря 2025, счёт 0:3, 17-й тур Ла Лиги 2025-2026

Мадридский «Атлетико» победил «Жирону» в матче Ла Лиги и вышел на третье место в таблице
Комментарии

Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Гусман Мансилья. Победу со счётом 3:0 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Коке – 13'     0:2 Галлахер – 38'     0:3 Гризманн – 90+2'    

Первый мяч в матче забил полузащитник мадридского «Атлетико» Коке на 13-й минуте. На 38-й минуте полузащитник Конор Галлахер удвоил преимущество гостей. В добавленное ко второму тайму время Антуан Гризманн забил третий мяч в ворота «Жироны», установив окончательный счёт в матче.

После 18 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Жирона» заработала 15 очков после 17 матчей и располагается на 18-й строчке.

В следующем туре мадридский «Атлетико» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад» 4 января, а «Жирона» в этот же день встретится с «Мальоркой».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
