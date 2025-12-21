Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр завершил карьеру

Экс-тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр завершил карьеру
Комментарии

Швейцарский тренер Люсьен Фавр, ранее возглавлявший ряд немецких клубов, объявил о завершении карьеры.

«Мне уже 68 лет, время пронеслось так быстро. Я почти забыл свой возраст, ведь постоянно был занят, всегда находился в рабочем процессе. Оглядываясь назад, понял, что тренеры становятся всё моложе и моложе. В 68 лет в этой профессии ты уже очень стар.

Уже давно принял данное решение, поскольку ко мне пришло понимание, что настал подходящий момент: всё сделано, этого достаточно. Я уже в том возрасте, когда могу смотреть на вещи подобным образом», — приводит слова Фавра Blick.

На родине Фавр дважды становился чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии, с дортмундской «Боруссией» он брал Суперкубок Германии. В послужном списке специалиста также есть «Ницца», мёнхенгладбахская «Боруссия» и другие команды.

Материалы по теме
«Милан» ведёт переговоры о трансфере защитника «Боруссии» Никласа Зюле — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android