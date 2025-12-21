Экс-тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр завершил карьеру

Швейцарский тренер Люсьен Фавр, ранее возглавлявший ряд немецких клубов, объявил о завершении карьеры.

«Мне уже 68 лет, время пронеслось так быстро. Я почти забыл свой возраст, ведь постоянно был занят, всегда находился в рабочем процессе. Оглядываясь назад, понял, что тренеры становятся всё моложе и моложе. В 68 лет в этой профессии ты уже очень стар.

Уже давно принял данное решение, поскольку ко мне пришло понимание, что настал подходящий момент: всё сделано, этого достаточно. Я уже в том возрасте, когда могу смотреть на вещи подобным образом», — приводит слова Фавра Blick.

На родине Фавр дважды становился чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии, с дортмундской «Боруссией» он брал Суперкубок Германии. В послужном списке специалиста также есть «Ницца», мёнхенгладбахская «Боруссия» и другие команды.