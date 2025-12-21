Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд подарил игровую футболку внукам скончавшегося экс-тренера сборной Норвегии

Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подарил свою игровую футболку с матча 17-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (3:0) четырём внукам скончавшегося бывшего главного тренера сборных Дании и Норвегии Оге Харейде. Кроме того, Холанд выразил соболезнования семье норвежского наставника. Об этом сообщает издание NRK.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Холанд – 5'     2:0 Рейндерс – 38'     3:0 Холанд – 69'    

В 2017 году Харейде вывел сборную Дании на чемпионат мира 2018 года в России, где команда дошла до стадии 1/8 финала. В разные годы специалист также возглавлял национальные команды Норвегии и Исландии, а на клубном уровне работал с «Мольде», «Русенборгом» и «Викингом», «Брондбю», а также шведскими «Хельсингборгом», «Мальмё» и «Эргрюте». Как тренер Харейде становился чемпионом Швеции, Дании и Норвегии, а в 2014 году был признан тренером года в чемпионате Швеции.

