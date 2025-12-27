Скидки
Все новости
Главная Футбол Новости

Аль-Иттихад — Аль-Шабаб: прямая трансляция матча 11-го тура саудовской Про-Лиги по футболу 2025/2026 начнется в 20:30

Начало прямой видеотрансляции матча саудовской Про-Лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб»
Комментарии

27 декабря в 20:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
2 : 0
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
1:0 Аль-Гамди – 16'     2:0 Бергвейн – 86'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
