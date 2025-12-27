Начало прямой видеотрансляции матча саудовской Про-Лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Шабаб»

27 декабря в 20:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Иттихад» и «Аль-Шабаб». Игра пройдёт на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Материалы по теме Карим Бензема готов покинуть «Аль-Иттихад» в статусе свободного агента — Скира

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: