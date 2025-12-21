Скидки
Футбол Новости

Бурк-Перонна — Марсель, результат матча 21 декабря 2025, счет 0:6, 1/32 финала Кубка Франции 2025/2026

«Марсель» разгромил «Бурк-Перонна» в 1/32 финала Кубка Франции, забив шесть мячей
Комментарии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Бурк-Перонна» и «Марсель». Победу со счётом 6:0 праздновали гости.

Кубок Франции . 1/32 финала
21 декабря 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Бурк-Перонна
Окончен
0 : 6
Марсель
Марсель
0:1 Балерди – 8'     0:2 Гринвуд – 59'     0:3 Хёйбьерг – 64'     0:4 Пайшао – 66'     0:5 Надир – 77'     0:6 Ммади – 87'    

Первый гол в матче забил защитник «Марселя» Леонардо Балерди на восьмой минуте встречи. Во втором тайме на 59-й минуте нападающий Мэйсон Гринвуд увеличил преимущество гостей, а полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг на 64-й минуте сделал счёт разгромным. Через две минуты форвард Игор Пайшао сделал счёт 4:0. На 77-й минуте голом отметился хавбек Билал Надир. В конце встречи на 87-й минуте игрок «Марселя» Таджидин Ммади установил окончательный счёт в матче – 6:0.

Обе команды начали своё выступление в Кубке Франции сезона-2025/2026 со стадии 1/32 финала. Соперник «Марселя» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьёвки.

Календарь матчей Кубка Франции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2025/2026
Новости. Футбол
