«Марсель» разгромил «Бурк-Перонна» в 1/32 финала Кубка Франции, забив шесть мячей

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Бурк-Перонна» и «Марсель». Победу со счётом 6:0 праздновали гости.
Первый гол в матче забил защитник «Марселя» Леонардо Балерди на восьмой минуте встречи. Во втором тайме на 59-й минуте нападающий Мэйсон Гринвуд увеличил преимущество гостей, а полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг на 64-й минуте сделал счёт разгромным. Через две минуты форвард Игор Пайшао сделал счёт 4:0. На 77-й минуте голом отметился хавбек Билал Надир. В конце встречи на 87-й минуте игрок «Марселя» Таджидин Ммади установил окончательный счёт в матче – 6:0.
Обе команды начали своё выступление в Кубке Франции сезона-2025/2026 со стадии 1/32 финала. Соперник «Марселя» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьёвки.
- 21 декабря 2025
