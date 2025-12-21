Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осер — Монако, результат матча 21 декабря 2025, счет 1:2, 1/32 финала Кубка Франции 2025/2026

«Монако» обыграл «Осер» в 1/32 финала Кубка Франции, Головин провёл на поле 65 минут
Комментарии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Осер» и «Монако». Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты гостей.

Кубок Франции . 1/32 финала
21 декабря 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Осер
Осер
Окончен
1 : 2
Монако
Монако
0:1 Биерет – 8'     1:1 Диуссе – 29'     1:2 Биерет – 74'    

Счёт в матче открыл Мика Биерет. Нападающий «Монако» отличился на восьмой минуте встречи. На 29-й минуте полузащитник хозяев поля Ассан Диуссе сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме на 74-й минуте Биерет оформил дубль и вывел команду гостей вперёд.

Отметим, российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 65-й минуте. Хавбек не отметился результативными действиями.

Обе команды начали своё выступление в Кубке Франции сезона-2025/2026 со стадии 1/32 финала. Соперник «Монако» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьёвки.

Календарь матчей Кубка Франции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2025/2026
Материалы по теме
Судейский скандал в матче «Монако»! Чёрная серия команды Головина продолжилась
Судейский скандал в матче «Монако»! Чёрная серия команды Головина продолжилась
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android