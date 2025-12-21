«Монако» обыграл «Осер» в 1/32 финала Кубка Франции, Головин провёл на поле 65 минут

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Осер» и «Монако». Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты гостей.

Счёт в матче открыл Мика Биерет. Нападающий «Монако» отличился на восьмой минуте встречи. На 29-й минуте полузащитник хозяев поля Ассан Диуссе сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме на 74-й минуте Биерет оформил дубль и вывел команду гостей вперёд.

Отметим, российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 65-й минуте. Хавбек не отметился результативными действиями.

Обе команды начали своё выступление в Кубке Франции сезона-2025/2026 со стадии 1/32 финала. Соперник «Монако» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьёвки.