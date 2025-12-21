Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ницца — Сент-Этьен, результат матча 21 декабря 2025, счет 2:1, 1/32 финала Кубка Франции 2025/2026

Гол экс-игрока РПЛ не помог «Сент-Этьену» обыграть «Ниццу» в 1/32 финала Кубка Франции
Комментарии

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Ницца» и «Сент-Этьен». Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Кубок Франции . 1/32 финала
21 декабря 2025, воскресенье. 16:45 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 1
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 Диалло – 12'     1:1 Давиташвили – 45'     2:1 Сансон – 73'    

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Зумана Диалло на 12-й минуте встречи. В конце первого тама экс-игрок казанского «Рубина» и ряда клубов РПЛ Зурико Давиташвили сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме на 73-й минуте полузащитник Морган Сансон вывел «Ниццу» вперёд и установил окончательный счёт в матче – 2:1.

Обе команды начали своё выступление в Кубке Франции сезона-2025/2026 со стадии 1/32 финала. Соперник «Ниццы» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьёвки.

Календарь матчей Кубка Франции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2025/2026
Материалы по теме
Победы России, трофеи Сафонова и зарубы в ЛЧ. Хорошо ли вы следили за футболом в 2025-м?
Победы России, трофеи Сафонова и зарубы в ЛЧ. Хорошо ли вы следили за футболом в 2025-м?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android