Гол экс-игрока РПЛ не помог «Сент-Этьену» обыграть «Ниццу» в 1/32 финала Кубка Франции

Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции, в котором встречались «Ницца» и «Сент-Этьен». Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Зумана Диалло на 12-й минуте встречи. В конце первого тама экс-игрок казанского «Рубина» и ряда клубов РПЛ Зурико Давиташвили сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме на 73-й минуте полузащитник Морган Сансон вывел «Ниццу» вперёд и установил окончательный счёт в матче – 2:1.

Обе команды начали своё выступление в Кубке Франции сезона-2025/2026 со стадии 1/32 финала. Соперник «Ниццы» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьёвки.