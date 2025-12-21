Денис Глушаков назвал самых прогрессирующих футболистов РПЛ сезона-2025/2026

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков назвал самых прогрессирующих футболистов Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«[Матвей] Кисляк, тот же [Александр] Руденко, [Дмитрий] Воробьёв из «Локомотива». Ну понятно, что [Алексей] Батраков. Очень сложно одного кого-то выделять, очень много молодых заиграло. Шаг сделали, но мы не видим их на международном уровне и на международных аренах. Я имею ввиду что приехали какие-нибудь чилийцы или другие какие-то сборные более серьёзные, мы уже не так ярко играем», — сказал Глушаков в видео в своём телеграм-канале.

Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится после зимнего перерыва в конце февраля. После 18 сыгранных матчей лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков в активе.