«Вильярреал» — «Барселона»: Рафинья открыл счёт на 12-й минуте

В эти минуты проходит матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Вильярреал» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступает Хавьер Альберола Рохас. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Барселона» выигрывает со счётом 1:0.
Счёт в матче открыл нападающий гостей Рафинья, реализовав пенальти на 12-й минуте.
После 17 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 15 матчей и располагается на четвёртой строчке.
В предыдущем туре «Барселона» в домашнем матче переиграла «Осасуну» со счётом 2:0, а матч 16-го тура между «Леванте» и «Вильярреалом» был отменён из-за погодных условий.
- 21 декабря 2025
-
19:00
-
19:00
-
18:47
-
18:45
-
18:44
-
18:42
-
18:40
-
18:31
-
18:23
-
18:12
-
18:06
-
17:59
-
17:54
-
17:48
-
17:36
-
17:34
-
17:23
-
17:03
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:42
-
16:36
-
16:35
-
16:30
-
16:21
-
16:20
-
16:17
-
16:06
-
16:01
-
15:50
-
15:50
-
15:45
-
15:28
-
15:27