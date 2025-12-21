Скидки
Главная Футбол Новости

«Вильярреал» — «Барселона»: Рафинья открыл счёт на 12-й минуте

Комментарии

В эти минуты проходит матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Вильярреал» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступает Хавьер Альберола Рохас. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Барселона» выигрывает со счётом 1:0.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
1-й тайм
0 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 12'    
Удаления: Вейга – 39' / нет

Счёт в матче открыл нападающий гостей Рафинья, реализовав пенальти на 12-й минуте.

После 17 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 15 матчей и располагается на четвёртой строчке.

В предыдущем туре «Барселона» в домашнем матче переиграла «Осасуну» со счётом 2:0, а матч 16-го тура между «Леванте» и «Вильярреалом» был отменён из-за погодных условий.

Комментарии
