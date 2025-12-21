Нападающий «Айнтрахта» Ваи согласился перейти в «Ниццу» — Footmercato

Нападающий немецкого «Айнтрахта» Элье Ваи близок к переходу в «Ниццу». Об этом сообщает Footmercato.

У футболиста не получилось проявить себя в составе немецкой команды, во французском клубе он надеется перезапустить карьеру. Ваи уже согласился на переход в «Ниццу», теперь же об этом предстоит договориться клубам. Руководство французской команды сейчас не планирует совершать дорогостоящие трансферы, поэтому речь может пойти об аренде.

Нападающий перешёл в «Айнтрахт» в январе этого года из «Марселя» за € 26 млн. С тех пор он провёл 25 матчей за франкфуртский клуб, забив один гол и отдав три результативные передачи. Действующий контракт Ваи с «Айнтрахтом» рассчитан до 2030 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 12 млн.