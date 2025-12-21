Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Играть между собой — это чемпионат пивзавода». Глушаков — о лимите на легионеров

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.

«Я много раз высказывался про лимит легионеров. Каждому легионеру есть своя роль. Если убрать всех легионеров, не будет прогресса чемпионата России. Если будут приезжать топовые легионеры, будут расти и молодые футболисты, русские футболисты могут стать топовыми. Всех легионеров нельзя убирать, но и привозить ниже среднего тоже не хотелось бы. Мы тогда вообще будем деградировать. И так сейчас деградируем, потому что все варятся в собственном соку, а играть между собой — это чемпионат пивзавода, получается», — сказал Глушаков в видео в своём телеграм-канале.

