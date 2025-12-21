Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Полузащитник Морган Сансон может уйти из «Ниццы» в январе — L’Équipe

Полузащитник Морган Сансон может уйти из «Ниццы» в январе — L'Équipe
Полузащитник Морган Сансон в январе, вероятно, покинет «Ниццу» на фоне недостаточного количества игрового времени. Об этом сообщает L’Équipe.

Футболист пополнил состав «орлов» в 2023 году в рамках аренды из «Астон Виллы» и смог зарекомендовать себя как важный игрок основы. В 2024-м Морган подписал с французской командой полноценный контракт, однако большую часть прошлого сезона пропустил из-за травмы. Конкуренты Сансона по позиции на поле Шарль Ванхаутте и Салис Самед также прибыли летом в клуб, что создало дополнительную конкуренцию за попадание в стартовый состав. В нынешнем сезоне Сансон принял участие в 20 матчах, но лишь трижды выходил с первых минут в Лиге 1.

