Генич раскритиковал удаление Ренату Вейги в матче «Вильярреал» — «Барселона»
Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об удалении защитника «Вильярреала» Ренату Вейги в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас. Встреча проходит в эти минуты. «Барселона» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 12' 0:2 Ямаль – 63'
Удаления: Вейга – 39' / нет
«Придерживаюсь мнения, что это не красная. Да жёстко, грубо, на высокой скорости. Но жёлтая — максимум. Нахрена этим удалением такой хороший матч портить», – написал Генич в своём телеграм-канале.
После 17 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 15 матчей и располагается на четвёртой строчке.
