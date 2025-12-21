Генич раскритиковал удаление Ренату Вейги в матче «Вильярреал» — «Барселона»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об удалении защитника «Вильярреала» Ренату Вейги в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас. Встреча проходит в эти минуты. «Барселона» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Придерживаюсь мнения, что это не красная. Да жёстко, грубо, на высокой скорости. Но жёлтая — максимум. Нахрена этим удалением такой хороший матч портить», – написал Генич в своём телеграм-канале.

После 17 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 15 матчей и располагается на четвёртой строчке.