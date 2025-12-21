Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич раскритиковал удаление Ренату Вейги в матче «Вильярреал» — «Барселона»

Генич раскритиковал удаление Ренату Вейги в матче «Вильярреал» — «Барселона»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об удалении защитника «Вильярреала» Ренату Вейги в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Альберола Рохас. Встреча проходит в эти минуты. «Барселона» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 12'     0:2 Ямаль – 63'    
Удаления: Вейга – 39' / нет

«Придерживаюсь мнения, что это не красная. Да жёстко, грубо, на высокой скорости. Но жёлтая — максимум. Нахрена этим удалением такой хороший матч портить», – написал Генич в своём телеграм-канале.

После 17 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 15 матчей и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«Барса» уверенно победила в главном матче тура! Помог численный перевес. LIVE
Live
«Барса» уверенно победила в главном матче тура! Помог численный перевес. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android