«Вильярреал» — «Барселона»: Ямаль удвоил преимущество гостей на 64-й минуте

В эти минуты проходит матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Вильярреал» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступает Хавьер Альберола Рохас. «Барселона» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль удвоил преимущество своей команды на 64-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий гостей Рафинья, реализовав пенальти на 12-й минуте. А на 39-й минуте защитник «Вильярреала» Ренату Вейга получил прямую красную карточку и был удалён с поля.

После 17 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 43 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 15 матчей и располагается на четвёртой строчке.

В предыдущем туре «Барселона» в домашнем матче переиграла «Осасуну» со счётом 2:0, а матч 16-го тура между «Леванте» и «Вильярреалом» был отменён из-за погодных условий.