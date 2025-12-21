«Он заслуживал больше времени». Матич — об увольнении Сульшера из «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич полагает, что руководству клуба не следовало увольнять Уле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды в 2021 году.

«Под руководством Сульшера мы приходили к финишу на втором и третьем местах. Внутри команды мы были недовольны второй строчкой в таблице, но если посмотреть на нынешние результаты, мы играли просто великолепно. Считаю, что Уле заслуживал больше времени, однако имею в виду и его штаб в лице, например, Майкла Кэррика и Кирана Маккенны. Они были на правильном пути к тому, чтобы вернуть «Юнайтед» на былые позиции.

Разумеется, руководство решило уволить Сульшера из-за нескольких последних результатов команды, но он замечательный человек с подходящим послужным списком для этого клуба. Он и его помощники понимали футбол, наши тренировки были идеальны, учитывалась каждая деталь.

Меня это расстроило, ведь Уле — хороший человек, мы шли к чему-то большему. Я не был его основным вариантом в полузащите, мне никогда не нравились тренеры, при которых я не играл, возникали конфликты. Но Уле стал первым, с которым я не поругался [на этой почве], он сплотил игроков, которые не попадали в стартовый состав. Знал клуб, и болельщики его любили», — приводит слова Матича FourFourTwo.