Диего Симеоне высказался после разгромной победы «Атлетико» над «Жироной»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (3:0).

«Ребята сделали то, что мы хотели, прессинговали большую часть игры и минимизировали шансы соперника. Тем не менее у них был угловой, который мог быть фолом Коке и принести жёлтую карточку, и выход один на один, который отразил Облак, сохранив счёт 2:0. Несмотря на это, команда провела хороший матч, контролируя ход игры и стремясь к большему.

Мы должны отметить прогресс, от меньшего к большему. Надеюсь, сможем его сохранить, это будет непросто, потому что соперники очень конкурентоспособны. Мы должны продолжать стараться поддерживать этот уровень», – приводит слова Симеоне AS.

После 18 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре «матрасники» на выезде сыграют с «Реалом Сосьедад» 4 января.