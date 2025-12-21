Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Диего Симеоне высказался после разгромной победы «Атлетико» над «Жироной»

Диего Симеоне высказался после разгромной победы «Атлетико» над «Жироной»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (3:0).

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 3
Атлетико М
Мадрид
0:1 Коке – 13'     0:2 Галлахер – 38'     0:3 Гризманн – 90+2'    

«Ребята сделали то, что мы хотели, прессинговали большую часть игры и минимизировали шансы соперника. Тем не менее у них был угловой, который мог быть фолом Коке и принести жёлтую карточку, и выход один на один, который отразил Облак, сохранив счёт 2:0. Несмотря на это, команда провела хороший матч, контролируя ход игры и стремясь к большему.

Мы должны отметить прогресс, от меньшего к большему. Надеюсь, сможем его сохранить, это будет непросто, потому что соперники очень конкурентоспособны. Мы должны продолжать стараться поддерживать этот уровень», – приводит слова Симеоне AS.

После 18 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре «матрасники» на выезде сыграют с «Реалом Сосьедад» 4 января.

