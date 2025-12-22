«Аталанта» в концовке вырвала победу у «Дженоа», играя в большинстве с третьей минуты

Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Дженоа» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Луиджи Феррарис» (Генуя, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Розарио Абиссо из Палермо. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче забил защитник гостей Исак Хин в добавленное ко второму тайму время. «Аталанта» играла в большинстве с третьей минуты встречи: прямую красную карточку получил голкипер «Дженоа» Никола Леали.

После 16 матчей чемпионата Италии «Аталанта» набрала 22 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Дженоа» заработал 14 очков и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Дженоа» на выезде сыграет с «Ромой» 29 декабря, а «Аталанта» на день раньше встретится на своём поле с миланским «Интером».