Главная Футбол Новости

Непомнящий: очень жалко, когда ЦСКА покидают игроки уровня Дивеева

Непомнящий: очень жалко, когда ЦСКА покидают игроки уровня Дивеева
Комментарии

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий отреагировал на слухи о возможном переходе защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит» в обмен на нападающего Лусиано Гонду.

«Знаю об этой новости. Для меня это непонятный переход. Да, ЦСКА необходим нападающий, но чтобы отказываться от Дивеева? Сомневаюсь. У меня нет логичного объяснения этому решению. Игорь — важная фигура в составе ЦСКА, это даже не обсуждается. Мне казалось, если приглашают Баринова и берут нападающего, прослеживается стремление сильно укрепить команду.

А когда уходит центральный защитник? Не понимаю. Игорь всегда был лидером. Уход Роши и Дивеева — это много для такой команды, как ЦСКА. Мне очень жалко, когда армейцев покидают игроки уровня Дивеева. Я сожалею, если так случится», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

