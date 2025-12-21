«Ливерпуль» проведёт обследование Исака, чтобы определить наличие перелома — Джейкобс
Медицинский штаб «Ливерпуля» проведёт обследование нападающего Александера Исака, чтобы определить прогноз и наличие перелома, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 56' 0:2 Экитике – 66' 1:2 Ришарлисон – 83'
Удаления: Симонс – 33', Ромеро – 90+3' / нет
Исак получил травму нижней части левой ноги и выбыл на неопределённый срок в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1). Футболист покинул поле на 60-й минуте игры сразу же после своего забитого гола.
По информации источника, в «Ливерпуле» пессимистично оценивают степень тяжести травмы. Травма Исака может стать поводом для покупки «Ливерпулем» нападающего в зимнее трансферное окно.
Александер Исак провёл 16 матчей за «Ливерпуль», в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
