Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» проведёт обследование Исака, чтобы определить наличие перелома — Джейкобс

«Ливерпуль» проведёт обследование Исака, чтобы определить наличие перелома — Джейкобс
Комментарии

Медицинский штаб «Ливерпуля» проведёт обследование нападающего Александера Исака, чтобы определить прогноз и наличие перелома, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 56'     0:2 Экитике – 66'     1:2 Ришарлисон – 83'    
Удаления: Симонс – 33', Ромеро – 90+3' / нет

Исак получил травму нижней части левой ноги и выбыл на неопределённый срок в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1). Футболист покинул поле на 60-й минуте игры сразу же после своего забитого гола.

По информации источника, в «Ливерпуле» пессимистично оценивают степень тяжести травмы. Травма Исака может стать поводом для покупки «Ливерпулем» нападающего в зимнее трансферное окно.

Александер Исак провёл 16 матчей за «Ливерпуль», в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
«Нехороший знак». Тренер «Ливерпуля» Слот — о травме Исака во время забитого им гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android