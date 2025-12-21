«Ливерпуль» проведёт обследование Исака, чтобы определить наличие перелома — Джейкобс

Медицинский штаб «Ливерпуля» проведёт обследование нападающего Александера Исака, чтобы определить прогноз и наличие перелома, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

Исак получил травму нижней части левой ноги и выбыл на неопределённый срок в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:1). Футболист покинул поле на 60-й минуте игры сразу же после своего забитого гола.

По информации источника, в «Ливерпуле» пессимистично оценивают степень тяжести травмы. Травма Исака может стать поводом для покупки «Ливерпулем» нападающего в зимнее трансферное окно.

Александер Исак провёл 16 матчей за «Ливерпуль», в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.