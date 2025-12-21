Скидки
Вильярреал — Барселона, результат матча 21 декабря 2025, счёт 0:2, 17-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Барселона» в большинстве победила «Вильярреал» благодаря голам Рафиньи и Ямаля
Комментарии

Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты гостей.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 12'     0:2 Ямаль – 63'    
Удаления: Вейга – 39' / нет

Счёт в матче открыл нападающий гостей Рафинья, реализовав пенальти на 12-й минуте. На 39-й минуте защитник «Вильярреала» Ренату Вейга получил прямую красную карточку и был удалён с поля. Нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль удвоил преимущество своей команды на 64-й минуте, установив окончательный счёт в игре — 2:0.

После 18 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 16 матчей и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом» 3 января, а «Вильярреал» в этот же день встретится с «Эльче».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
