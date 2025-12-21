«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: Кунья сравнял счёт на 45+3-й минуте
В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер из Ашингтона. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Перерыв
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45' 1:1 Кунья – 45+3'
На 45+3-й минуте Матеус Кунья забил ответный мяч. Ранее, на 45-й минуте, Морган Роджерс открыл счёт в этой игре и вывел «вилланов» вперёд.
«Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 33 очками. «Манчестер Юнайтед» с 26 очками в 16 встречах занимает седьмое место в чемпионате.
