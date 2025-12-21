Диего Симеоне подвёл итоги года для мадридского «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне после победы своей команды в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (3:0) подвёл итоги года для столичной команды.

– Какова ваша оценка года?

– Он оставляет в подвешенном состоянии. Половина прошлого сезона и половина этого. В прошлом сезоне мы очень хорошо выступали в Лиге чемпионов, но в Ла Лиге нам не хватало той дополнительной мотивации, решительности и уверенности. Для достижения наших целей 100% недостаточно. Каждый раз, когда мы видим игру «Реала» и «Барселоны», думаю об этом из-за разных ситуаций. Нам нужно выкладываться на 110 или 120%. Мы не смогли достичь этого уровня и застряли в том положении, в котором находились в последнее время.

В этом полугодии, до середины сезона, команда выбралась из сложной ситуации в начале [сезона], когда мы не видели того, чего хотели. Вы были критичны, мы были сосредоточены на улучшении, игроки хотели развиваться. К счастью, упорный труд, вера, убежденность, уверенность и знание того, чего мы хотим, дали нам душевное спокойствие, чтобы оставаться на пути к нашей цели, которая заключается в том, что 100% недостаточно, – приводит слова Симеоне AS.

В минувшем сезоне подопечные Симеоне заняли третье место в чемпионате Испании и вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов, програв мадридскому «Реалу» по пенальти (2:2, 2:4 пен.).

На данный момент «Атлетико» набрал 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре «матрасники» на выезде сыграют с «Реалом Сосьедад» 4 января.