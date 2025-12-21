Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: Роджерс оформил дубль на 57-й минуте

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: Роджерс оформил дубль на 57-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер из Ашингтона. На данный момент счёт 2:1 в пользу «вилланов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

На 57-й минуте Морган Роджерс оформил дубль. Ранее, на 45-й минуте, Роджерс открыл счёт в этой игре и вывел «вилланов» вперёд. На 45+3-й минуте Матеус Кунья забил ответный мяч.

«Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 33 очками. «Манчестер Юнайтед» с 26 очками в 16 встречах занимает седьмое место в чемпионате.

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Он заслуживал больше времени». Матич — об увольнении Сульшера из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android