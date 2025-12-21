«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: Роджерс оформил дубль на 57-й минуте

В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер из Ашингтона. На данный момент счёт 2:1 в пользу «вилланов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 57-й минуте Морган Роджерс оформил дубль. Ранее, на 45-й минуте, Роджерс открыл счёт в этой игре и вывел «вилланов» вперёд. На 45+3-й минуте Матеус Кунья забил ответный мяч.

«Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 33 очками. «Манчестер Юнайтед» с 26 очками в 16 встречах занимает седьмое место в чемпионате.