Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Барселона» одержала восьмую победу подряд в Ла Лиге

Комментарии

«Барселона» одержала восьмую победу подряд в Ла Лиге, переиграв в матче 17-го тура «Вильярреал» со счётом 2:0. Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 12'     0:2 Ямаль – 63'    
Удаления: Вейга – 39' / нет

Ранее «Барселона» одержала победы над «Эльче» (3:1), «Сельтой» (4:2), «Атлетиком» из Бильбао (4:0), «Алавесом» (3:1), мадридским «Атлетико» (3:1), «Бетисом» (5:3) и «Осасуной» (2:0). Последнее поражение сине-гранатовых случилось в октябре в матче с мадридским «Реалом» (1:2).

После 18 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 16 матчей и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом» 3 января, а «Вильярреал» в этот же день встретится с «Эльче».

Комментарии
