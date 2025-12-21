«Барселона» одержала восьмую победу подряд в Ла Лиге, переиграв в матче 17-го тура «Вильярреал» со счётом 2:0. Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас.

Ранее «Барселона» одержала победы над «Эльче» (3:1), «Сельтой» (4:2), «Атлетиком» из Бильбао (4:0), «Алавесом» (3:1), мадридским «Атлетико» (3:1), «Бетисом» (5:3) и «Осасуной» (2:0). Последнее поражение сине-гранатовых случилось в октябре в матче с мадридским «Реалом» (1:2).

После 18 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 16 матчей и располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом» 3 января, а «Вильярреал» в этот же день встретится с «Эльче».