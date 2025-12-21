Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски провёл свой 500-й матч в топ-5 лигах. Это случилось в матче 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали победу над «Вильярреалом» со счётом 2:0. Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хавьер Альберола Рохас.

Футболист вышел на поле на 62-й минуте встречи, заменив Феррана Торреса.

На счету Левандовского 389 голов в топ-чемпионатах. По этому показателю он уступает только нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси (496 голов) и форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду (495).

В ныненешнем сезоне Левандовски провёл за клуб 13 матчей в чемпионате Испании, в которых забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.