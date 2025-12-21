Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Торино» хочет усилиться защитником «Наполи» — Football Italia

«Торино» хочет усилиться защитником «Наполи» — Football Italia
Комментарии

Защитник «Наполи» Лука Марьянуччи стал одной из главных целей «Торино» в рамках ближайшего трансферного окна. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, футболист готов к этому переходу, чтобы получать больше игрового времени, однако неаполитанцы ещё не приняли решения касательно этого вопроса. Прошлым летом «быки» уже интересовались Марьянуччи. Между «Наполи» и «Торино» сложились дружественные взаимоотношения в плане рыночных взаимодействий: вратарь туринцев Ваня Милинкович-Савич выступает за неаполитанцев в рамках аренды, а нападающий Джованни Симеоне прошлым летом подобным образом отправился в обратном направлении.

Материалы по теме
CO: «Челси» и «Бавария» лидируют в гонке за подписание Майну, игрок «МЮ» хочет в «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android