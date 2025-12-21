«Торино» хочет усилиться защитником «Наполи» — Football Italia

Защитник «Наполи» Лука Марьянуччи стал одной из главных целей «Торино» в рамках ближайшего трансферного окна. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, футболист готов к этому переходу, чтобы получать больше игрового времени, однако неаполитанцы ещё не приняли решения касательно этого вопроса. Прошлым летом «быки» уже интересовались Марьянуччи. Между «Наполи» и «Торино» сложились дружественные взаимоотношения в плане рыночных взаимодействий: вратарь туринцев Ваня Милинкович-Савич выступает за неаполитанцев в рамках аренды, а нападающий Джованни Симеоне прошлым летом подобным образом отправился в обратном направлении.