Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш не смог продолжить игру с «Астон Виллой» и был заменён

В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». На данный момент счёт 1:1. Перед началом второго тайма манкунианцы были вынуждены произвести замену: вместо Бруну Фернандеша на поле вышел Лисандро Мартинес.

В первой половине игры Фернандеш стал участником эпизода, в котором он и мог получить повреждение. Португалец смог доиграть первый тайм, но перед второй половиной встречи «красным дьяволам» пришлось произвести замену.

«Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 33 очками. «Манчестер Юнайтед» с 26 очками в 16 встречах занимает седьмое место в чемпионате.