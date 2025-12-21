Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш не смог продолжить игру с «Астон Виллой» и был заменён
В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». На данный момент счёт 1:1. Перед началом второго тайма манкунианцы были вынуждены произвести замену: вместо Бруну Фернандеша на поле вышел Лисандро Мартинес.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45' 1:1 Кунья – 45+3' 2:1 Роджерс – 57'
В первой половине игры Фернандеш стал участником эпизода, в котором он и мог получить повреждение. Португалец смог доиграть первый тайм, но перед второй половиной встречи «красным дьяволам» пришлось произвести замену.
«Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 33 очками. «Манчестер Юнайтед» с 26 очками в 16 встречах занимает седьмое место в чемпионате.
