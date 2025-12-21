Дубль Роджерса помог «Астон Вилле» одолеть «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ

Окончен матч 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «вилланы». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер из Ашингтона.

На 45-й минуте Морган Роджерс открыл счёт в этой игре и вывел «вилланов» вперёд. На 45+3-й минуте Матеус Кунья забил ответный мяч. На 57-й минуте Роджерс оформил дубль.

После этой игры «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. «Манчестер Юнайтед» с 26 очками занимает седьмое место в чемпионате.