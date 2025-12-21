Тренер «Арсенала» Артета высказался о конкуренции с «Манчестер Сити» в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Эвертоном» (1:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги ответил на вопрос о конкуренции с «Манчестер Сити». Команды разделяют два очка в турнирной таблице чемпионата Англии, 39 очков в активе «пушкарей» и 37 у «горожан».

«Мы не обращаем на это внимания. Знаю, что вы обращаете. Единственное, что мы можем контролировать, — это наша собственная игра и результаты, знаем, как долго это продлится, насколько сложна эта лига.

Вот и всё. Мы наслаждаемся каждым днём. Делаем всё возможное, посмотрим, что получится», — приводит слова Артеты ESPN.

В следующем туре «канониры» 27 декабря примут «Брайтон энд Хоув Альбион».