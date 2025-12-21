Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Арсенала» Артета высказался о конкуренции с «Манчестер Сити» в АПЛ

Тренер «Арсенала» Артета высказался о конкуренции с «Манчестер Сити» в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Эвертоном» (1:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги ответил на вопрос о конкуренции с «Манчестер Сити». Команды разделяют два очка в турнирной таблице чемпионата Англии, 39 очков в активе «пушкарей» и 37 у «горожан».

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Дьёкереш – 27'    

«Мы не обращаем на это внимания. Знаю, что вы обращаете. Единственное, что мы можем контролировать, — это наша собственная игра и результаты, знаем, как долго это продлится, насколько сложна эта лига.

Вот и всё. Мы наслаждаемся каждым днём. Делаем всё возможное, посмотрим, что получится», — приводит слова Артеты ESPN.

В следующем туре «канониры» 27 декабря примут «Брайтон энд Хоув Альбион».

Материалы по теме
«Астон Вилла» вмешается в спор «Арсенала» и «Сити». «Манчестер Юнайтед» не помеха
«Астон Вилла» вмешается в спор «Арсенала» и «Сити». «Манчестер Юнайтед» не помеха
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android