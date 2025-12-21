Скидки
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Севильи» раскритиковал судейство в матче с мадридским «Реалом»

Комментарии

Главный тренер «Севильи» Матиас Алмейда раскритиковал судейство в матче 17-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» (0:2). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Муньис Руис. «Нервионцы» остались в меньшинстве после второй жёлтой карточки защитника Маркана на 68-й минуте, а в конце встречи Алмейда был удалён за споры с арбитром.

Испания — Примера . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Севилья
Севилья
1:0 Беллингем – 38'     2:0 Мбаппе – 86'    
Удаления: нет / Маркан – 68'

«Я не клоун в цирке. У меня есть опыт в футболе. У меня есть опыт как у мужчины. [Красная карточка] меня задевает, и я обязан об этом рассказать, потому что скажут, что оскорбил судью.

Сегодня судья был очень плох. Поздравляю «Реал» с победой, не говорю, что они извлекли из этого выгоду. Но я против настолько плохого судейства. Вот почему меня удалили.

[Судья] сказал, им надоело, что я говорю с ними неуважительно. Если есть неуважение, давайте выскажемся. Если есть грубость, давайте выскажемся. У меня есть ценности», — приводит слова Альмейды ESPN.

После 18 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Севилья» заработала 20 очков после 17 матчей и располагается на 10-й строчке.

Новости. Футбол
