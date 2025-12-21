Скидки
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» одержала 11-ю победу в 12 последних матчах АПЛ

«Астон Вилла» одержала 11-ю победу в 12 последних матчах АПЛ
Комментарии

«Астон Вилла» со счётом 2:1 переиграла «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Это 11-я победа команды из Бирмингема в 12 последних играх нынешнего сезона чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

Данная серия «вилланов» началась встречей 6-го тура АПЛ с «Фулхэмом» — тогда команда Унаи Эмери победила со счётом 3:1. Затем последовали победы над «Бёрнли» (2:1), «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) и «Манчестер Сити» (1:0). После этого «львы» проиграли «Ливерпулю» (0:2), но затем продолжили добывать победы в матчах с «Борнмутом» (4:0), «Лидс Юнайтед» (2:1), «Вулверхэмптоном» (1:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3), «Арсеналом» (2:1) и «Вест Хэм Юнайтед» (3:2), теперь же эта серия дополнена встречей с «красными дьяволами». В следующем туре «Астон Вилла» 27 декабря в гостях встретится с «Челси».

На данный момент «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 36 очками.

