«Команда немного устала». Флик — после победы «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды в матче 17-го тура испанской Ла Лиги над «Вильярреалом» со счётом 2:0.

«Победа важна. У «Вильярреала» отличная команда, очень быстрая атака. Рад за игроков, мы завоевали три очка. Мне понравилась их игра. В конце концов, главное — это три очка и то, что мы сохранили ворота в неприкосновенности. Я доволен. Жоан Гарсия спас нас и не позволил сопернику забить. Моя команда немного устала. В итоге вариативность весьма ограничена. Но настрой команды невероятный. Я горжусь этим», — приводит слова Флика Marca.

После 18 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 16 матчей и располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом» 3 января, а «Вильярреал» в этот же день встретится с «Эльче».