Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Команда немного устала». Флик — после победы «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге

«Команда немного устала». Флик — после победы «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе своей команды в матче 17-го тура испанской Ла Лиги над «Вильярреалом» со счётом 2:0.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 12'     0:2 Ямаль – 63'    
Удаления: Вейга – 39' / нет

«Победа важна. У «Вильярреала» отличная команда, очень быстрая атака. Рад за игроков, мы завоевали три очка. Мне понравилась их игра. В конце концов, главное — это три очка и то, что мы сохранили ворота в неприкосновенности. Я доволен. Жоан Гарсия спас нас и не позволил сопернику забить. Моя команда немного устала. В итоге вариативность весьма ограничена. Но настрой команды невероятный. Я горжусь этим», — приводит слова Флика Marca.

После 18 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 16 матчей и располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом» 3 января, а «Вильярреал» в этот же день встретится с «Эльче».

Материалы по теме
«Барселона» в большинстве победила «Вильярреал» благодаря голам Рафиньи и Ямаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android