«Очевидная красная карточка». Флик — об удалении у «Вильярреала» в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о красной карточке, показанной арбитром Хавьером Альберола Рохасом защитнику «Вильярреала» Ренату Вейге, в матче 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:0.

«Для меня это очевидная красная карточка. Они постоянно преследуют Ламина [Ямаля], ему придётся с этим смириться», — приводит слова Флика Marca.

На 39-й минуте встречи защитник «Вильярреала» получил прямую красную карточку и был удалён за удар сзади по ногам нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю в центре поля.

После 18 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 16 матчей и располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом» 3 января, а «Вильярреал» в этот же день встретится с «Эльче».