Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Коморские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очевидная красная карточка». Флик — об удалении у «Вильярреала» в матче с «Барселоной»

«Очевидная красная карточка». Флик — об удалении у «Вильярреала» в матче с «Барселоной»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о красной карточке, показанной арбитром Хавьером Альберола Рохасом защитнику «Вильярреала» Ренату Вейге, в матче 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали победу со счётом 2:0.

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Рафинья – 12'     0:2 Ямаль – 63'    
Удаления: Вейга – 39' / нет

«Для меня это очевидная красная карточка. Они постоянно преследуют Ламина [Ямаля], ему придётся с этим смириться», — приводит слова Флика Marca.

На 39-й минуте встречи защитник «Вильярреала» получил прямую красную карточку и был удалён за удар сзади по ногам нападающему «Барселоны» Ламину Ямалю в центре поля.

После 18 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 46 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Вильярреал» заработал 35 очков после 16 матчей и располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Барселона» на выезде сыграет с «Эспаньолом» 3 января, а «Вильярреал» в этот же день встретится с «Эльче».

Материалы по теме
«Команда немного устала». Флик — после победы «Барселоны» над «Вильярреалом» в Ла Лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android