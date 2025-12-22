Чемпионат Италии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 16-го тура и турнирная таблица

В субботу, 20 декабря, и в воскресенье, 21 декабря, состоялись матчи 16-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 16-го тура чемпионата Италии.

20 декабря, суббота:

«Лацио» — «Кремонезе» — 0:0;

«Ювентус» — «Рома» — 2:1.

21 декабря, воскресенье:

«Кальяри» — «Пиза» — 2:2;

«Сассуоло» — «Торино» — 0:1;

«Фиорентина» — «Удинезе» — 5:1;

«Дженоа» — «Аталанта» — 0:1.

Матчи 16-го тура с участием «Наполи», миланского «Интера», «Болоньи» и «Милана» перенесены на середину января 2026 года из-за участия этих команд в Суперкубке Италии.

По результатам тура первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Интер». У команды 33 набранных очка в 15 матчах. На второй строчке с 32 очками располагается «Милан». Третье место занимает «Наполи», у которого 31 очко.