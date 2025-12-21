Скидки
«Астон Вилла» одержала 10-ю победу подряд во всех турнирах текущего сезона
«Астон Вилла» со счётом 2:1 победила «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги. Это 10-я подряд победа команды из Бирмингема во всех турнирах текущего сезона.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45'     1:1 Кунья – 45+3'     2:1 Роджерс – 57'    

Данная серия команды Унаи Эмери началась в 4-м туре общего этапа Лиги Европы победой над «Маккаби» (2:0), после этого «вилланы» разгромили «Борнмут» (4:0) и одолели «Лидс Юнайтед» (2:1). Затем команда из Бирмингема добилась успеха во встрече с «Янг Бойз» (2:1) в рамках ЛЕ, после чего в чемпионате Англии были обыграны «Вулверхэмптон» (1:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3) и «Арсенал» (2:1). После этого «вилланы» одолели «Базель» (2:1) в ЛЕ, а в АПЛ добились положительного результата в противостояниях с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2) и «МЮ». В своём следующем матче «Астон Вилла» 27 декабря в гостях встретится с «Челси» в рамках 18-го тура АПЛ.

На данный момент «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 36 очками. В сводной таблице Лиги Европы команда с 15 очками также находится на третьей строчке.

